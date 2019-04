Servette siegt auch in Winterthur

Alain Geiger befindet sich mit Servette auf dem besten Weg in die Super League © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Die Rückkehr von Servette in die Super League rückt immer näher. Die Genfer siegen in Winterthur nach einem 1:2-Rückstand mit 3:2 und festigen ihre Position an der Tabellenspitze.