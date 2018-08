Servette verliert in Vaduz mit 0:1

Der FC Vaduz kommt gegen Servette zum zweiten Saisonsieg © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Servette kassiert die zweite Niederlage in Folge. Der Genfer Aufstiegsaspirant unterliegt in der 4. Challenge-League-Runde in Vaduz mit 0:1.Igor Tadic schoss den einzigen Treffer in der 70. Minute.