Servette vor Rückkehr in die Super League

Die Servettiens mit Torschütze Timothé Cognat (Mitte) marschieren Richtung Super League © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Servette steht vor der Rückkehr in die Super League. Die Genfer gewinnen im der 32. Runde der Challenge League bei Schaffhausen 2:0 und brauchen noch maximal zwei Siege, um den Aufstieg zu besiegeln.Vor dem Verfolgerduell am Abend in Aarau liegt Lausanne-Sport elf Punkte hinter Servette.