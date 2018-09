Nixon ist nach Vorwahl-Pleite «inspiriert»

Cynthia Nixon bei einer TV-Debatte Ende August: Die frühere "Sex and the City"-Schauspielerin ist in der Vorwahl um den Gouverneursposten des US-Bundesstaats New York ihrem Kontrahenten unterlegen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA Newsday POOL/J. CONRAD WILLIAMS JR. / POOL

In «Sex and the City» machte sie als Miranda als Anwältin Karriere, mit einer Politik-Karriere im «echten» Leben wird es dagegen vorerst nichts: Cynthia Nixon ist bei der Gouverneurs-Vorwahl in New York gescheitert.