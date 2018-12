Sexismus-Skandal am «Ballon d’Or»

Bei der Auszeichnung der besten Fussballerin gewann die Norwegerin Ada Hegerberg von Olympique Lyon vor der Dänin Pernille Harder vom VfL Wolfsburg und Dzsenifer Marozsan, ebenfalls von Olympique Lyon.

In ihrer Rede bedankte sich Hegerberg sichtlich erfreut bei allen, die sie unterstützt haben. Am Schluss sagte sie zu allen jungen Frauen auf der Welt: «Bitte, glaubt an euch.»

Here's the English portion of Ada Hegerberg's speech, because a jackass should never be allowed the last word: pic.twitter.com/Gtlp3ADwyi — n’golo&kanté&hazard (@carIisIe) December 3, 2018

Als Hegerberg danach vom DJ Martin Solveig, der bei der Preisverleihung Co-Moderator war, interviewt wurde, wurde es so richtig peinlich. Solveig fragte die beste Fussballerin der Welt, ob sie auch twerken könne.

Lyon striker Ada Hegerberg wins the first ever women’s #BallonDor award. She’s then asked to twerk on stage 😳 pic.twitter.com/2zhzCrcQ1J — talkSPORT (@talkSPORT) December 3, 2018

Hegerberg war die Situation sichtlich peinlich. Sie antwortete mit einem knappen «Nein». Auch im Publikum war die Stimmung danach eher gedrückt. Die Reaktionen auf Twitter sprechen ebenfalls Bände:

Ada Hegerberg (@AdaStolsmo) gewinnt als erste Frau den Ballon d'Or und wird wenige Augenblicke später von Martin Solveig zum twerken "aufgefordert". Sie bleibt erstaunlich souverän und er bleibt der einzige von beiden, der was mit dem Arsch einreißt … https://t.co/mTEvK1yF6k — Bernhard Küchler (@b_kuechler) December 3, 2018

martin solveig du dummer hund ich twerk dir eine watschn — nori (@noringerk) December 3, 2018

Wenig später bat Solveig auf Twitter in einer Videobotschaft um Entschuldigung:

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R — Martin Solveig (@martinsolveig) December 3, 2018

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk — Martin Solveig (@martinsolveig) December 3, 2018

Auch Hegerberg äusserte sich später zum Vorfall. Sie habe die Frage nicht wirklich als sexistisch empfunden, auch wenn das vielleicht ganz viele Zuschauer ein bisschen anders gesehen haben.

Ballon d’Or winner @AdaStolsmo says she wasn’t upset when French DJ Martin Solveig asked her if she could twerk at the award ceremony in Paris. Apologies for my framing at the beginning pic.twitter.com/LFzEoCccRo — John Leicester (@johnleicester) December 3, 2018

(rr)