«Ich werde meine Amtszeit bis im Mai zu Ende führen», so Gilliéron. Gilliéron ist seit 2009 SFV-Präsident. Er setzte sich damals in einer Kampfwahl gegen den früheren SBB-Chef Benedikt Weibel durch. Seither wurde er jeweils per Akklamation wiedergewählt.

(SDA)