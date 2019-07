Xherdan Shaqiri zeigte sich dem Genfer Publikum © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Xherdan Shaqiri kommt nach überstandener Wadenverletzung zu seinem ersten Testspiel-Einsatz in der neuen Saison. Der Basler, der sich Anfang Juni in der Nations League gegen England verletzt hatte, bestritt in Genf für Liverpool gegen Lyon (3:1) die erste halbe Stunde.