Mikaela Shiffrin konzentriert sich auf Slalom und Riesenslalom © KEYSTONE/AP/GABRIELE FACCIOTTI

Mikaela Shiffrin verzichtet bei der WM in Are auf einen Start in der Kombination.Es sei ein schwieriger Entscheid gewesen, sagte die Amerikanerin wenig Stunden nach ihrem Sieg im Super-G. «Mein Team und ich befürchten, dass es zu viel wäre, wenn ich in der Kombination an den Start gehen würde.