Shinzo Abe missbilligt Schlagabtausch im Handelsstreit

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe am Mittwoch am WEF in Davos. © Keystone/AP/MARKUS SCHREIBER

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hat sich am WEF in Davos für eine «freie, offene internationale Weltordnung» ausgesprochen. Ausserdem will er als Gastgeber des G20-Gipfels im Juni den Umgang mit Daten und Lösungen für den Klimawandel zum Thema machen.