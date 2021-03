Die Amerikanerin Erika Thompson postet auf ihrem Tiktok-Kanal regelmässig Videos, wie sie Bienenvölker rettet. Manchmal bauen sich die fleissigen Arbeiterinnen an den unmöglichsten Orten ihr Bienennest. Die Berufsimkerin «zügelt» jeweils das Zuhause in der Wildnis in ein Zuhause in einem Bienenkasten. Und dabei trägt sie praktisch nie Schutzkleidung. «Ich arbeite seit Jahren mit Bienen. Ich merke genau, wie es den Bienen geht», sagt sie in ihren Videos. Denn Bienen stechen nur, wenn sie sich angegriffen oder gestresst fühlen. Zudem helfen die hohen Temperaturen in Austin, Texas, dass sich die Bienen ruhig verhalten.

Dass sie keinen Schutzanzug trägt, ist kein Adrenalinkick für sie: «Ohne sperrige Handschuhe oder Schleier kann ich viel ruhiger und sanfter arbeiten.»

Auch beim US-Sänger Jason Derulo hat sie bereits ein wildes Bienenvolk aus seinem Garten entfernt. Er hat ihr dabei geholfen und Honig direkt aus dem Bienenstock gegessen.