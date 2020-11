Er ist vielleicht der lustigste Papa: Während seine Tochter ein Video am Computer für die Schule aufnimmt, tanzt der Vater in der Küche. Was er nicht weiss: Das Video wird später die Lehrperson des Mädchens erhalten.

«Was stimmt mit dieser Familie nicht! Ich will doch nur Kunst machen», sagt das Mädchen im Video. Während sie ein Video aufnimmt, macht ihr Vater im Hintergrund Faxen. Was er nicht weiss: Das Video ist für die Schule gedacht. Und tatsächlich schickt das Mädchen dieses Video später ihrer Lehrperson. Die Mutter findet das so lustig, dass sie die Filmaufnahme auf Facebook postet. Dazu schreibt sie: «Ich hoffe, die Lehrperson musste genau so lachen wie ich, als sie dieses Video sah.»