Sie wollen Rheintaler Bierkönigin werden

Wer löst Nadja Stillhard-Graber ab und wird damit die zweite Rheintaler Bierkönigin? Die Entscheidung fällt am 31. August an der Wiga-Wiesn in Buchs. «Ich habe die Zeit als Bierkönigin sehr genossen», sagt Stillhard-Graber, die im September 2017 zur ersten Bierkönigin gekürt worden war. Sie habe Neues und Aufregendes erlebt und viele spannende Leute getroffen. «Es war mir eine grosse Ehre, dieses Amt ausführen zu dürfen.»

Stillhard-Grabers letzte Amtshandlung wird die Übergabe der Krone an ihre Nachfolgerin sein. Für die Wahl zur zweiten Rheintaler Bierkönigin hätten sich rund 60 Frauen beworben, teilt Sonnenbräu mit. Zehn Kandidatinnen treten zum Finale an. «Die neue Königin muss aus dem Rheintal oder dem Fürstentum Liechtenstein stammen, gerne Bier trinken und unsere Brauerei und die Region vertreten», sagt Sonnenbräu-Geschäftsführerin Claudia Graf.

Im Finale – musikalisch begleitet von den Almrockern – kommt unter anderem ein Bier-Quiz auf die Kandidatinnen zu. Eine Jury reduziert die zehn Finalistinnen auf eine Top 3 – am Ende wählt das Publikum seine neue Königin.

In der Galerie findest du Bilder der zehn Finalistinnen.

(lag)