Sieben Bernhardiner-Welpen im Barrylandmuseum geboren

Eines der Bernhardiner-Weibchen der Fondation Barry in Martigny VS hat vor einer knappen Woche sieben Welpen zur Welt gebracht. © KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ

In der Fondation Barry in Martigny VS sind am 11. April sieben kleine Bernhardiner-Hunde zur Welt gekommen. Die süssen Welpen sind ab dem 23. Mai im Barryland-Museum in Martigny zu sehen.