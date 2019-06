Sieben Verletzte bei Flixbus-Unfall

Gleich zweimal waren Flixbusse in Deutschland in der Nacht zum Mittwoch in Unfälle verwickelt. In Süddeutschland wurden sieben Insassen verletzt. In der Nähe von Bremen geriet ein Bus während der Fahrt in Brand. Alle Insassen konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. (Symbolbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Bei einem von einem LKW verursachten Unfall auf der Autobahn 5 in Baden-Württemberg sind in der Nacht zum Mittwoch sieben Insassen eines Flixbusses verletzt worden. Glück hatten die Insassen eines anderen Flixbusses, der in Bremen in Brand geriet.