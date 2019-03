Sieg für die Norweger mit der Männer-Staffel

Johannes Thingnes Bö muss zum Schluss nicht spurten, sondern er schwingt Norwegens Fahne. © KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/JESSICA GOW

Norwegens Männer gewinnen an den Weltmeisterschaften in Östersund die Goldmedaille mit der Staffel.Johannes Thingnes Bö holte somit in seinem sechsten WM-Einsatz zum fünften Mal Edelmetall, beziehungsweise zum vierten Mal Gold. Drei Siege resultierten allerdings in Staffeln.