Siege für St. Gallen, Sion und Servette

Luzern muss unten durch: Sions Uldrikis überragt den Luzerner Lucas Alves © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der FC Luzern rutscht in der Super League nach der 5. Runde und dem 1:2 in Sitten auf den vorletzten Platz ab. St. Gallen dagegen kann den Abwärtstrend dank dem 3:2 gegen Lugano aufhalten.Bald können sie in Luzern das Wort Krise nicht mehr leugnen.