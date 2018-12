Hischier trifft für die Devils

Jonas Siegenthaler wird von den Capitals wieder gebraucht © KEYSTONE/FR67404 AP/NICK WASS

Die New Jersey Devils fangen sich in der NHL nach sechs Niederlagen. Nico Hischier steuert einen Treffer zum 6:3 bei den Los Angeles Kings bei.Im Duell der beiden Conference-Letzten markierte Hischier in der 52. Minute mit einem Ablenker das 5:3 für die Devils.