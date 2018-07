Siegreiches Debüt für Steven Gerrard mit Glasgow Rangers

Die Rangers taten sich im ausverkauften Ibrox-Stadion vor 49’309 Zuschauern allerdings schwer; das zweite Tor fiel erst in der Nachspielzeit.

Steven Gerrard hatte seine Aktivkarriere im Herbst 2016 bei Los Angeles Galaxy beendet. Danach wurde er Junioren-Coach bei seinem Stammverein FC Liverpool, ehe er vor wenigen Wochen als Cheftrainer zu den Glasgow Rangers wechselte.

Die Schotten haben in dieser Europacup-Saison einiges gut zu machen. Im letzten Jahr scheiterten sie in der Qualifikation zur Europa League schon an der ersten Hürde – gegen die luxemburgischen Amateure von Progrès Niederkorn.

