SIG Combibloc will nach über zehn Jahren an die Schweizer Börse zurückkehren. Schon in den kommenden Monaten soll es soweit sein.

Der Hersteller von Verpackungen und Abfüllanlagen will mit der Ausgabe neuer Aktien im Rahmen des Börsengangs rund 1 Milliarde Euro einnehmen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. (AWP)