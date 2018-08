Silber und Bronze für Hubmann und Howald

Daniel Hubmann kämpft sich durch unwegsames Gelände © KEYSTONE/ORIENTEERING WORLD CUP FINAL/REMY STEINEGGER

Die Schweizer Equipe äufnet an den Weltmeisterschaften im Orientierungslauf in Lettland ihr Medaillenkonto.Daniel Hubmann und Florian Howald gewannen in der Mitteldistanz die Silber- und die Bronzemedaille.