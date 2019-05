Silja hat (nicht mehr) das hässlichste Sofa

Wird präsentiert von:

«Ich habe mich unfassbar gefreut, mir sind die Tränen gekommen», beschreibt Silja den Moment als sie erfuhr, dass sie ein neues Sofa gewonnen hat. «Ich und meine drei Kinder sind vor Freude durch die Wohnung gehüpft.»

«Es war für mich nicht das Wichtigste»

Ihr altes Sofa ist beim Umzug kaputt gegangen: «Beim Zügeln gab es ein kleines Loch auf der Sitzfläche. Durch das Spielen und Sitzen wurde das Loch immer grösser.» Ein neues Sofa lag nicht drin, da die 31-Jährige hohe Ausgaben wegen einer schweren Krankheit hatte. «Das Sofa war für mich in dem Moment nicht das Wichtigste.»

Sofa als Neuanfang

Die Krankheit ist nun überstanden und bald dürfen Silja und ihre drei Kinder auf einem «ganzen» schwarz-violetten Sofa entspannen. «Das ist der erste Schritt in ein neues Leben», ist Silja überzeugt. Auch die Farbe des Sofas hat für die junge Familie eine Bedeutung: «Das sind unsere Lieblingsfarben und sie passen zu uns. Schwarz wiederspiegelt die harte Zeit, die wir hinter uns haben und die violette Farbe strahlt für mich Geborgenheit aus.»

«Warten gespannt»

FM1Today suchte in einer Aktion «das hässlichste Sofa der Ostschweiz». Die Bütschwilerin Silja hat das Voting der Finalisten gewonnen und durfte sich letzte Woche bei Delta Möbel in Haag ein neues zusammenstellen. In ungefähr acht Wochen wird das Sofa geliefert. «Wir warten gespannt auf unsere neue Sitzecke», sagt die 31-Jährige.

«Die grosse Vorfreue die wir mit Silja Notter während der Beratung erleben durften, war grossartig. Sie ist unendlich dankbar und strahlt eine wahnsinnige Begeisterung aus. Wir freuen uns, ihr baldmöglichst ihr neues Sofa liefern zu können», sagt Willi Gebelein, Geschäftsleitung von Delta Möbel.

(sk)