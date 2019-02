Silke & Dirk Spielberg – Eins zu Null für dieses Lächeln

© HEllywood Music

Es war ein Mal… so fangen Märchen an und genau so klingt nach 20 Jahren die Erfolgsgeschichte von Silke & Dirk Spielberg, wie in einem Märchen aus 1001 Nacht. 1999, als der Prinz die Prinzessin eroberte und mit ihr gemeinsam von der Liebe sang, ahnten beide noch nicht, das sie sich am 01.06.2007 das Ja – Wort geben und zwei Jahre später der gemeinsame Sohn Carlos, genau an Silkes Geburtstag das Licht der Welt erblickt. Einfach märchenhaft…