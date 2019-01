Silvester, Bier und Flohmarkt

Silvesterchlausen in Appenzell Ausserrhoden 👹🎉

Wer gerne nochmals Silvester feiern will, kann die «wüeschte», «schöne» und «Naturchläus» in Ausserrhoden bewundern. Achtung: Dieses Jahr wird der Alte Silvester schon am Samstag, 12. Januar gefeiert, da der 13. Januar auf einen Sonntag fällt. Geheimtipps, um die Chläuse in Ruhe zu bestaunen sind Hundwil und Waldstatt, verrät Susanne Thuma, Leiterin Marketing und Kommunikation Appenzeller Tourismus.

Low-Carb Biernacht in Gossau 🍻🎵

«Dry January» – bei diesem Trend machen Leute mit, die im Januar keinen oder wenig Alkohol trinken. Im BBC Gossau kannst du am Samstag darum mit dem ersten Low-Carb-Bier von Schützengarten feiern. Für Stimmung sorgen die beiden DJ’s Remady & Manu-L.

Schlittelrennen Brülisau 🛷❄

Um die Wette schlitteln kannst du am Sonntag am 13. Schlittelrennen im Appenzellerland. Die Strecke verläuft vom Restaurant Ruhsitz nach Brülisau. Für das Rennen in sechs Kategorien sind nur Schlitten und keine Bobs zugelassen. Du musst also dein Können im Steuern beweisen…



City Night Event Beckenhalden 🏂❄

Nachtskifahren in der Stadt St.Gallen – der Schnee macht’s möglich. Die Valida organisiert erstmals am Samstag ein Nachtskirennen für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Zusammen mit der Feldschützengesellschaft und dem Skiclub Riethüsli werden ab 17 Uhr diverse Wintersport Wettkämpfe durchgeführt.

2000er Party in Chur 🕺💃

In der Churer Tanzbar Selig findet am Samstag die zweite 2000er Party statt. Unter dem Motto «Gönn dir» können Millenials und Anhänger von anderen Generationen zum Sound von DJ Ibrahim Bassiv die Nacht hindurch tanzen.



Eiszauber Public Viewing ❄🎿

Lieber beim Skifahren zuschauen, statt selbst auf den Brettern stehen? Der Eiszauber St.Gallen überträgt den Weltcup Adelboden dieses Wochenende auf einer Grossleinwand. Das Public Viewing kannst du entweder in Turnschuhen beim Glühwein oder in den Schlittschuhen mitverfolgen.

Hallenflohmarkt Arbon ♟️💎

Keine Lust auf Schnee und Eis? Im Seeparksaal Arbon kannst du am Sonntag durch Schätze und Trödel stöbern. Der 7. Arboner Hallenflohmarkt findet den ganzen Tag statt.

