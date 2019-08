Simbabwes Polizei erzwingt mit Polizeigewalt Demonstrationsverbot

Mit einem Polizei-Grossaufgebot hat die Regierung von Simbabwe eine Protestkundgebung in der Hauptstadt Harare verhindert. © KEYSTONE/AP/TSVANGIRAYI MUKWAZHI

Die Regierung in Simbabwe hat ein Verbot einer Protestkundgebung der Opposition in der Hauptstadt Harare erzwungen. Ein Grossaufgebot an Polizeikräften war im Einsatz.