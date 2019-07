Simon Ammann beim Einstand weit zurück

Simon Ammann fehlt bei seinem Saison-Einstand noch der Rhythmus. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT

Simon Ammann kann bei seinem Einstand in den Sommer-GP in Hinterzarten nicht mit den Besten mithalten. Der 38-jährige Toggenburger, der seine 23. Saison als Skispringer in Angriff nimmt, verpasste als 33. den zweiten Durchgang um zweieinhalb Punkte. Bester Schweizer war Killian Peier auf Platz 18.