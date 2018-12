Simon Ammann im Continental Cup Sechster

Simon Ammann ist an der Vierschanzentournee dabei © KEYSTONE/URS FLUEELER

Simon Ammann klassiert sich beim Continental Cup der Skispringer in Engelberg mit Platz 6 als bester von drei Schweizern in den ersten 11 und ist damit an der Vierschanzentournee dabei.Der vierfache Olympiasieger lag nach dem ersten Durchgang im 9.