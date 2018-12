Simon Ammann überzeugt mit Platz 14 in Oberstdorf

Daumen hoch: Simon Ammann ist mit seinem Tournee-Auftakt zufrieden. © KEYSTONE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

Simon Ammann gelingt der Auftakt zur Vierschanzentournee nach Mass. Der Toggenburger fliegt in Oberstdorf in den 14. Rang – sein mit Abstand bestes Resultat in diesem Winter.