Simon Broch – «Ich möchte dein Navi sein»

Simon Broch wuchs in einer 7-köpfigen Familie im Kanton Luzern auf. Schon als Kind fand er Gefallen an der Schlagermusik, welche seine Familie so gerne hörte. Schritt für Schritt begann er dann nicht nur die Schlagermusik zu lieben, sondern auch selbst Schlager zu singen.