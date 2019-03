«Simpsons»-Macher wollen Michael Jackson verbannen

Klares Statement der "Simpsons"-Macher: Die Folge, in der US-Popstar Michael Jackson einer Figur die Stimme lieh, wird aus dem Fernsehen und von Streamingplattformen entfernt. (Archivbild) © Keystone/AP Fox Broadcasting Co./Anonymous

Die Macher der «Simpsons» wollen nach neuen Vorwürfen gegen Michael Jackson eine Episode verbannen, in der die Stimme des 2009 gestorbenen «King of Pop» zu hören ist. «Es fühlt sich ganz klar so an, als sei es das einzig Richtige», sagte der ausführende Produzent James L.