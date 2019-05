Sina – Wa nix meh fehlt

© CD Cover

Das grosse Glück zu finden, ist schwer genug. Es festzuhalten, wenn man es hat, scheint oft fast schwerer. Davon erzählt Sina in «Wa nix meh fehlt». Sie besingt es zusammen mit Ritschi und Micha Dettwyler in perfekter, dreistimmiger Harmonie, die das Herz aufgehen lässt. So gehen Volkslieder heute.