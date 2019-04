Sind grosse Geschenke zu Ostern sinnvoll?

Zuerst im Backofen geschaut, dann hinter dem Sofa. Nach der gründlichen Hausdurchsuchung hat man nicht nur Staub, sondern auch das Osternästli gefunden. Dann stellt sich die erste und wichtigste Kinderfrage, was im Körbchen versteckt ist. Bei den einen der klassische Schokoladen-Hase und ein paar zuckersüsse Eier, bei anderen die gewünschte Armbanduhr oder die neuste Drohne. Doch sollen Kinder an Ostern überhaupt beschenkt werden? Vom selbstgestrickten Pullover, Playstation bis zum Fahrrad: Was ist angemessen?

«Muss nicht alles haben»

«Jede Familie hat ihre eigene Geschenk-Tradition», sagt Kinder- und Jugendchoach Martina Frischknecht zu FM1Today. So sei es schwierig zu entscheiden, was angebracht sei und was nicht. «Man muss Kindern aber klar machen, dass sie nicht immer alles haben müssen.» Bei ihr in der Beratung seien unter anderem Kinder, die zwar zahlreiche materielle Dinge besitzen, trotzdem beispielsweise mit Selbstbewusstsein oder schlechten Schulleistungen zu kämpfen hätten.

Etwas unternehmen, statt kaufen

«Ich empfehle Eltern kleine, brauchbare Geschenke zu machen», sagt Frischknecht. Da Sie zudem Ordnungscoach arbeitet, sieht Frischknecht ein wachsender Haufen an Dingen kritisch. «Gemeinsam etwas zu unternehmen finde ich ein schönes Ostergeschenk.» Zudem sagt die Expertin: «Es besteht ein gesellschaftlicher Druck, das man an Ostern halt etwas schenkt.»

Festtage als finanzielle Herausforderung

Dem stimmt Stefan von Wartburg, Berater Pro Juventute Schweiz, zu: «Viele kaufen irgendetwas, ohne gründlich nachzudenken.» Lieber nehme man sich Zeit füreinander. «Beispielsweise kann man spazieren gehen, zusammen basteln oder kochen», so von Wartburg.

Pro Juventute findet es wichtig, sich an den ursprünglichen Sinn von Ostern zu erinnern. «Die Geschichten hinter den Festtagen sind in Vergessenheit geraten», sagt von Wartburg. «Für Familien mit engem Budget sind die Festtage finanziell eine grosse Herausforderung.» Geschenke an Weihnachten, Geburtstag und obendrauf noch Ostern würden ein Loch in die Haushaltskasse reissen.

Was in ein Osternästli gehört, ist eine finanzielle wie auch eine persönliche Frage. Einer empfindet die Geschenke völlig übertrieben und der andere sieht Ostern als optimale Gelegenheit, Kindern und Verwandten kleine und grosse Wünsche zu erfüllen. Und der Dritte ist im Herz Kind geblieben und freut sich vor allem darauf, das Oster-Nästli zu suchen.



(lou)