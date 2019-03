Singapur richtet verurteilten Mörder hin

In Singapur ist ein Mann aus Malaysia hingerichtet worden. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/WONG MAYE-E

Singapur hat trotz internationaler Proteste am Freitag einen verurteilten Mörder aus dem Nachbarland Malaysia hingerichtet. Der 30 Jahre alte Michael Garing starb am Freitag in dem südostasiatischen Stadtstaat am Galgen.