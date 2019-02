«Singin’ in the Rain»- Regisseur Stanley Donen ist tot

Der US-Regisseur Stanley Donen ist bereits am Donnerstag im hohen Alter verstorben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/REED SAXON

Der durch Filmmusicals wie «Singin’ in the Rain» und «Funny Face» bekannte US-Regisseur Stanley Donen ist tot. Wie sein Sohn Mark Donen am Samstag laut «New York Times» mitteilte, starb der Filmemacher und Choreograph bereits am Donnerstag in New York.Donen wurde 94 Jahre alt.