Sion rettet Sieg in Thun über die Zeit

Am Ende lagen Punkte für Thun doch noch in Griffweite. sNach ganz schwacher Anfangsphase erwachten die Berner Oberländer im Lauf der zweiten Halbzeit und half Sions Quentin Maceiras mit einem haarsträubenden Platzverweis beinahe noch zu einem Remis mit. Weil aber unter anderem Stefan Glarner und Marvin Spielmann ihre Chancen nicht nutzten, blieb es beim 1:2.

Beide Tore für die zusehends stattelfesteren Walliser erzielte der von Murat Yakin vom Defensiv- zum Offenspieler umfunktionierte Ermir Lenjani, Nicola Sutter verkürzte für Thun. Der Sechskampf um das letzte Europacup-Ticket mutiert damit zusehends zu einem Siebenkampf um zwei Tickets. Rechnet man den offiziell noch nicht verbuchten Forfait-Sieg gegen GC mit ein, der nur eine Formalie ist, rangieren die Walliser nach dem Auswärtssieg in Thun auf Platz 4. Nur noch drei Punkte davor liegt Thun.

Die Niederlage, die dritte in den letzten sechs Spielen, hatten sich die Thuner vollumfänglich in den ersten 33 Minuten eingehandelt – mit zwei Gegentreffern, die offenlegten, wie schwer die Absenz von Captain und Stabilisator Dennis Hediger ins Gewicht fällt. Beim 0:1 genügte ein Auswurf von Sions Goalie Kevin Fickentscher, um einen Konter zu inszenieren. Beim 0:2 stimmte die Organisation bei einer Flanke von Maceiras dermassen nicht, dass ein Sittener aus kurzer Distanz freistehend einschiessen konnte.

Was Hediger für die Thuner Defensive ist, ist Matteo Tosetti für die Offensive. Ohne den ebenfalls verletzten besten Vorbereiter der Liga benötigte Thun lange, um gefährlich zu werden. Obwohl ein Corner in der 41. Minute zum Anschlusstreffer verhalf, blieben die Gastgeber vorne in der ersten Halbzeit bis auf zwei Ausnahmen inexistent. Erst die Chance von Glarner in der 64. Minute löste den Knoten. Aber auch die Gelb-Rote Karte gegen Maceiras, der in der 82. Minute zuerst das Spiel verzögerte und dann dem Schiedsrichter applaudierte, verhalf den Thunern gegen die mauernden Sittener nicht mehr zum Ausgleich.

Thun – Sion 1:2 (1:2)

4129 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tore: 21. Lenjani (Fickentscher) 0:1. 33. Lenjani (Maceiras) 0:2. 41. Sutter (Costanzo) 1:2.

Thun: Faivre; Glarner, Rodrigues, Sutter (61. Karlen), Kablan; Gelmi; Da Silva (68. Schwizer), Costanzo (75. Hunziker), Stillhart, Spielmann; Sorgic.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Kouassi, Neitzke, Morgado; Toma, Zock (60. Fortune), Grgic; Kasami, Uldrikis (68. Mveng), Lenjani (77. Ndoye).

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Tosetti (beide verletzt), Fatkic, Righetti und Salanovic (alle nicht im Aufgebot). Sion ohne Carlitos, Daoudou, Djitté, Maisonnial, Mitrjuschkin, Raphael (alle verletzt), Abdellaoui, Adryan, Angha, Baltazar, Bamert und Song (alle nicht im Aufgebot). 83. Gelb-Rote Karte gegen Maceiras (Unsportlichkeit). Verwarnungen: 13. Neitzke (Foul). 51. Toma (Foul). 59. Stillhart (Foul). 83. Maceiras (Spielverzögerung). 94. Fickentscher (Spielverzögerung).

Rangliste: 1. Young Boys 26/69 (70:25). 2. Basel 27/51 (51:38). 3. Thun 27/38 (51:42). 4. Luzern 26/33 (39:45). 5. Zürich 27/33 (35:39). 6. Sion 26/32 (39:41). 7. Lugano 27/32 (37:40). 8. St. Gallen 27/32 (39:49). 9. Neuchâtel Xamax FCS 27/26 (36:55). 10. Grasshoppers 26/20 (25:48).

(SDA)