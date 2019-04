Kokain-Beschlagnahmung bringt nicht viel

Die US-Küstenwache beschlagnahmt jährlich tonnenweise Drogen aus Mittelamerika. Trotzdem gelangt immer mehr Kokain auf den Markt, denn die Schmuggler passen ihre Routen laufend neu an. In den USA wurde nun ein Computermodell entwickelt, welches das Verhalten der Schmuggler vorhersagt und so besseren Zugriff der Polizei ermöglicht. (Archivbild) © Keystone/AP/DARIO LOPEZ-MILLS