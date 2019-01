Situation am Flughafen normalisiert sich

Starker Schneefall in Deutschland: Während sich der Flugverkehr in München nach über 100 Flugausfällen am Samstag wieder normalisiert, kommt es im Bahnverkehr weiter zu Behinderungen. © KEYSTONE/DPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND

Nach zahlreichen Flugausfällen aufgrund des starken Schneefalls am Samstag hat sich die Situation am Flughafen München wieder normalisiert. Bislang wurden 15 Flüge wegen des Wetters gestrichen, wie eine Flughafensprecherin am Sonntagmorgen mitteilte.