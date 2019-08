SIX-Ergebnis durch Sondereffekt stark belastet

Die Börsenbetreiberin SIX hat nach dem Verkauf des Kartengeschäfts an die französische Worldline im ersten Halbjahr 2019 deutlich weniger Geld verdient. In der zweiten Jahreshälfte könnte sich dagegen der Verlust der EU-Börsenanerkennung positiv auf die Resultate auswirken.(Archivbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA