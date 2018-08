Sjöström am erfolgreichsten

Sarah Sjöström gewann in Glasgow gleich viermal EM-Gold © KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER

Die Schwedin Sarah Sjöström ist mit viermal Einzel-Gold die erfolgreichste Schwimmerin der 34. Europameisterschaften. Die Top-Nation im EM-Pool in Glasgow ist Russland mit zehnmal Gold. Über 50 und 100 m war Sarah Sjöström in Schottland in der Crawl- und Delfin-Lage nicht zu bezwingen.