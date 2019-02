Skifahrer nach Kollision auf Piste schuldig gesprochen

An den Hängen unterhalb des Schilthorns ereignete sich die Kollision. (Archivbild) © KEYSTONE/STR

Ein junger Berner Oberländer Skifahrer ist am Freitag von einer Thuner Richterin zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Der 21-Jährige prallte vor einem Jahr im Skigebiet von Mürren BE heftig in eine Siebenjährige.