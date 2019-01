Skilift Tanzboden fährt nicht mehr

Die Verhältnisse wären perfekt, doch wegen eines Motorenschadens steht der Skilift Tanzboden in Ebnat-Kappel still. © pd

Beim Skilift Tanzboden in Ebnat-Kappel ist der Hauptmotor ausgefallen. Deshalb steht der Lift seit Montagmittag still. Der Betreiber hofft, den Familienskilift am Wochenende wieder öffnen zu können.