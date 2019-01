Skilift Tanzboden läuft wieder

«Alle Hebel wurden in Bewegung gesetzt, um den Betrieb schnellsmöglich wieder aufnehmen zu können», sagt Daniel Hartmann, Präsident des Skilifts. Am Donnerstag bietet der Skilift deshalb Nachtskifahren an. Ab sofort sei der Skilift wieder täglich in Betrieb.

Dies freut den Präsidenten, der Ausfall des Motors kam ziemlich ungelegen. Die Sportferien gehören zu den wichtigsten Wochen im Jahr: «Wir freuen uns auf jeden Besuch, gerade nach dieser Einbusse sind wir auf zahlreiche Gäste angewiesen», sagt Daniel Hartmann.

Der Motor ist vermutlich aufgrund des fortgeschrittenen Alters ausgestiegen. Der Motor war 60 Jahre im Einsatz.

(red.)