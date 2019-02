Skitourenfahrer stirbt nach Lawinenniedergang

Der Niesen vom Ufer des Thunersees bei Hünibach aus. (Archivbild) © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Ein Skitourenfahrer ist am Dienstagvormittag am Niesen im Berner Oberland von einer Lawine verschüttet worden. Obwohl Rettungskräfte den Mann bergen konnten, starb er in der Nacht auf Mittwoch im Spital.