Skyguide und AirMap lancieren Pilotprojekt

Eine Postdrohne transportiert Laborproben über den Zürichsee. Ausgewählte Drohnenbetreiber in der Schweiz können in einem Testversuch eine automatisierte und manuelle Fluggenehmigung für den Flug in zwei von Skyguide kontrollierten Lufträumen in Lugano und im Kanton Genf anfordern. © KEYSTONE/AP Matternet

Ausgewählte Drohnenbetreiber in der Schweiz können in einem Testversuch eine automatisierte und manuelle Fluggenehmigung für den Flug in zwei von Skyguide kontrollierten Lufträumen in Lugano und im Kanton Genf anfordern.