Sliden, staunen und Spass haben

Familienfest Bärenland🐻

In Arosa sind nicht nur die Bären los: Dieses Wochenende steigt dort nämlich ein Familienfest, wo Gross und Klein willkommen sind. Es gibt Unterhaltung, Spiele und verschiedene Aktivitäten. Am Samstag steht ein Besuch im Arosa Bärenland auf dem Plan und am Sonntag kann man die Bärenhöhle besuchen.

Slide My City St.Gallen🌊

200 Meter Spass und Action auf der Teufenerstrasse: Die Strecke von der Oberstrasse bis runter zur Baracca-Bar wird dieses Wochenende wieder in eine Rutschbahn verwandelt. Alles was du brauchst – deine Badehose. Das Gelände ist ab 11 Uhr geöffnet, gerutscht wird von 12 bis 19.50 Uhr. Preise und Zeitplan findest du hier.

Postplatz Festival is back!🎶

Das Postplatz Festival in Appenzell ist zurück und das obwohl es letztes Jahr hiess, dass es Geschichte sei (FM1Today berichtete). Am Freitag stehen Nazareth oder Les Sauterelles auf der Bühne, Samstag gehört der Abend Bligg oder Kunz. Für Kurzentschlossene gibt es noch Tickets. Das Programm und weitere Infos findest du hier.

Hexen, Feen und Zwerge in Lenzerheide🔮

Das Märchen- und Geschichtenfestival Klapperlapapp macht dieses Wochenende Halt in Lenzerheide. Die besten Geschichtenerzähler der Schweiz erzählen von märchenhaften Gestalten wie Hexen, Feen, Zwerge oder Drachen. Zu den Highlights gehören aber die Begrüssung durch Globi bei der Acla Grischuna, das Schlangenbrot-Bräteln bei der Avant Clavo und das Kinderschminken bei der Talstation Pedra Grossa.

Rockfest Schmerikon 🎸

Bereits zum 13. Mal findet von Freitag bis Sonntag das Rockfest Schmerikon am Zürichsee statt. Das kleine aber feine Fest findet seit 1995 jedes zweite Jahr statt. Schon Stefanie Heinzmann oder Pegasus sangen hier. Es überzeugt dieses Jahr mit Headlinern wie Marc Sway («Beat Of My Heart») oder Damian Lynn («When We Do It»). Daneben treten auch viele Newcomer und unbekanntere Bands auf. Nebst Musik gibt es auch Spiel und Spass für die Familie und viel Essen.

Openair Bütschwil 🎤

Auch in Bütschwil wird gesungen was das Zeugs hält. Das Openair Bütschwil hat am Samstag zum Beispiel die Band Pedestrians auf der Bühne. Auf dem Gelände des Toggenburger Musikspektakels kann auch übernachtet werden. Die Anreise mit dem ÖV wird dank einem Shuttlebus erleichtert.

Openair Kinos 🎞️

Wir bleiben gleich noch bei den Openairs – dieses Mal aber mit Kino am Schluss. Dieses Wochenende finden wieder in vielen Freiluftkinos Vorführungen statt. So läuft am Samstag in Arbon und Kreuzlingen zum Beispiel der Queen-Film «Bohemian Rhapsody» und in St.Gallen «The Bourne Identity» (im Kinok, das Kino befindet sich auf der Drehscheibe der Lokremise). Wer es gerne bequem hat: Beim Sunset Film Festival in Wil können die Besuchern auf Liegestühlen und in Strandkörben chillen (am Samstag läuft hier «Yesterday»).

Wer hat den besten Move?🕺

Tanz-Action und beste Unterhaltung in Chur: «The Dance» sucht wieder die besten Tanzcrews und Solotänzerinnen- und tänzer der Schweiz und macht am Samstag Halt in der Bündner Hauptstadt. Wer überzeugen kann, steht am 7. September in Rübendorf in den Swiss Finals.

St.Gallen vom Abfall befreien 🗑️

Die Trash Heroes sind am Samstag in St.Gallen. Ziel: Die Stadt vom Abfall befreien und dabei die Quartiere, schöne Orte und coole Leute kennenlernen. Treffpunkt ist 10 Uhr an der Kräzernstrasse 27 in St.Gallen.

