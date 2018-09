Sloane Stephens unterliegt Sevastova

Sloane Stephens kann ihren Titel am US Open nicht verteidigen und scheidet in den Viertelfinals aus © KEYSTONE/FR170905 AP/ANDRES KUDACKI

Am US Open in New York scheidet mit Sloane Stephens die Titelverteidigerin in den Viertelfinals aus. Die Amerikanerin unterliegt bei grosser Hitze Anastasija Sevastova (WTA 18) aus Lettland 2:6, 3:6.