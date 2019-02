Slopestyle-Final ohne Schweizer Männer-Quartett

Nicolas Huber wird in diesem Jahr im Slopestyle nicht im Kampf um die WM-Medaillen mitmischen können © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Enttäuschung der Schweizer Slopestyle-Snowboarder an den WM in Park City. Das Männer-Quartett mit Nicolas Huber, Moritz Thönen, Jonas Bösiger und Gian Andrea Sutter scheitert in der Qualifikation.