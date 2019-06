Smog in Paris: Staat ist mitverantwortlich

Ein französisches Gericht hat den französischen Staat für den Smog in Paris mitverantwortlich gemacht. Eine Frau und ihre Tochter, die wegen Atemwegproblemen geklagt hatten, bekamen Recht. Die Schadenersatzforderung der beiden wies das Gericht aber ab. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Für den Smog in Paris ist der französische Staat mitverantwortlich: Zu diesem Schluss kam das Verwaltungsgericht in Montreuil östlich der französischen Hauptstadt in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil.