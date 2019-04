So bunt sind eure Osternestli

Ob man Ostern nun im Süden, auf der Piste oder zu Hause verbringt: Ein Osternestli darf auf keinen Fall fehlen – egal, ob man noch an den Osterhasen glaubt oder nicht. Das finden auch die zahlreichen Leserinnen und Leser von FM1Today, die auf Facebook stolz ihre Süssigkeiten, Deko und Co. präsentieren. Die Einsendungen gibt’s in der Bildergalerie zum Durchklicken.

Zeig uns in den Kommentaren Dein Osternästli! 😍 Gepostet von FM1Today am Samstag, 20. April 2019

Du hast deiner Kreativität dieses Jahr freien Lauf gelassen – oder dich von deinen Liebsten beschenken lassen? Poste dein Osternestli unter obigem Facebookbeitrag oder sende ein Bild via E-Mail an redaktion@fm1today.ch. Frohe Ostern!

(red.)