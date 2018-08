«So ein Fest ist eine schöne Sache»

Das Stadtfest ist am Samstag um 23 Uhr noch im vollen Gange, Musik ertönt und von den Ständen duftet es nach verschiedenen Spezialitäten. Rund 115’000 Personen haben sich am Freitag- und Samstagabend am Fest getummelt, wohl nicht zuletzt, weil das Wetter ideal war, geben die Organisatoren bekannt. Im Jahr zuvor waren es 110’000 Personen gewesen.

Jährlicher Rhythmus bleibt

Bruno Bischof, der Organisator des Stadtfestes, ist zufrieden: «Es herrscht eine tolle Stimmung.» Für ihn ist klar, das Fest wird weiterhin im jährlichen Rhythmus stattfinden: «Wenn man die hohe Besucherzahl sieht, wird klar, dass das Bedürfnis da ist. Einmal im Jahr zusammen ein grosses Fest zu feiern ist doch einfach eine schöne Sache.»

So sieht es auch aus polizeilicher Sicht aus: «Unsere Leute vor Ort hatten sowohl am Freitag wie auch am Samstag wenig Einsätze», sagt Franz Arnold, Einsatzleiter der Polizei. Dabei ging es meistens um alkoholisierte Personen und Hilfeleistungen für den Sanitätsdienst.

Wassertanks zur Sicherheit

Die Polizei hatte zur Sicherheit Wassertanks an Strassenkreuzungen aufgestellt. «Diese haben sich sehr bewährt und wurden von den Besuchern gut akzeptiert», sagt Arnold. Auch in Zukunft wird man diese an Festivitäten in der Stadt St.Gallen einsetzen.

Das Highlight für Bischof fand bereits am Freitagabend statt: «Die Stadtpräsidentin von Wil, Susanne Hartmann, hatte das Bierfass mit einem gezielten Schlag geöffnet.» Die Stadt Wil war Gaststadt am St.Galler Fest.

(red.)