So fuhr jemand durch St.Gallen

Die Frontscheibe des Autos war auf der rechten Seite mit Schnee und Eis bedeckt. Ebenfalls waren die Seitenscheiben und die Aussenspiegel nicht vom Schnee befreit worden. So fuhr der Lenker auf der Torstrasse in St.Gallen, als ihn am Mittwochabend die Stadtpolizei anhielt. Es hatte kurz zuvor etwas geschneit.

Laut Gesetz müssen die Front- sowie die beiden vorderen Seitenscheiben und die Seitenspiegel komplett von Schnee und Eis befreit sein, teilt die Stadtpolizei St.Gallen mit und empfiehlt, auch die Heck- und die beiden hinteren Seitenscheiben komplett zu enteisen. Der fehlbare Autofahrer wurde verzeigt.

(Stapo SG/red.)